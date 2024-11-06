Проєкт отримав вікове обмеження для консолей нинішнього покоління.

Минулий проєкт від творців Baldur's Gate 3 - Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition готується до виходу на консолях Playstation 5 та Xbox Series.

На сторінці гри на сайті європейської рейтингової комісії PEGI з'явилася згадка PS5 і Xbox Series, рейтинг датується сьогоднішньою датою. Для всіх інших платформ вікові обмеження були виставлені ще у 2018 році.

Від оновлених версій варто очікувати як мінімум підвищеної роздільної здатності та частоти кадрів. На Playstation 4 Pro гра працює в 4К у шаховому рендері з частотою 30 FPS, на Xbox One X же проєкт може похвалитися справжнім 4К, але все ще з частотою 30 кадрів.

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Нагадаємо, що кілька місяців тому Larian Studios випустила патч для Baldur's Gate 3, у якому реалізувала підтримку користувацьких модифікацій на консолях. За перші 24 години після оновлення, гравці завантажили понад мільйон модів.

Трохи про Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition - рольова гра, розроблена і випущена бельгійською студією Larian Studios у 2018 році. Ця остаточна версія покращує оригінальну гру 2017 року, додаючи нові квести, персонажів і доопрацьований інтерфейс, що робить ігровий процес ще більш захопливим і доступним.

Геймплей поєднує глибоку покрокову бойову систему з багатим дослідженням світу Рівеллон. Гравці можуть створювати власних персонажів або обирати із запропонованих, кожен з яких має унікальну передісторію та навички. Сюжет обертається навколо тематики божественності та влади, де ваші рішення впливають на розвиток історії та взаємини з іншими персонажами. Гра пропонує безліч можливостей для проходження, забезпечуючи високу реіграбельність і персоналізований досвід для кожного гравця.

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