Демо гри доступно на PlayStation, Xbox та Nintendo Switch.

Студія Ubisoft випустила доповнення під назвою "Новий бог" для пригодницької гри Immortals Fenyx Rising. Воно вже доступно на всіх платформах.

Трейлер Доповнення "Новий бог" для Immortals Fenyx Rising

Подробиці доповнення "Новий бог"

У доповненні головний герой, Фенікс, спробує подолати випробування богів, щоб по праву зайняти місце у грецькому пантеоні. Тут можна буде досліджувати Олімпійський палац, випробувати нові ігрові механіки та розблокувати новий комплект спорядження з унікальними здібностями.

Крім того, на PlayStation, Xbox та Nintendo Switch вийшла безкоштовна демоверсія Immortals Fenyx Rising. У ній Фенікс вирушає в дорогу, щоб розкрити таємницю Циклопа. Дії розгортаються на архіпелазі, створеному спеціально для демо, і оформленому в стилі земель Афродіти з основної гри. У пробній версії можна оцінити ігровий процес, бойові механіки, дослідження та головоломки.

Про що Immortals Fenyx Rising

Immortals Fenyx Rising розповідає про крилатого напівбога на ім'я Фенікс, який повинен врятувати грецьких богів та їх землі від прокляття. Для цього йому потрібно оволодіти легендарними силами богів, подолати героїчні випробування і битися з грізними міфічними чудовиськами. Пройшовши все це Фенікс зможе кинути виклик Тифону – найнебезпечнішому титану грецької міфології.

Гра вийшла 3 грудня на ПК, Google Stadia, PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch та консолі минулого покоління.

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Автор: Сергій Коршунов