У нас є Bloodborne вдома.

Поки фанати Bloodborne продовжують мріяти про ПК-версію гри, альтернативний варіант у вигляді пародійних перегонів Nightmare Kart отримує перше велике доповнення.

Розробники з LWMedia анонсували DLC під назвою The Old Karts, яке додасть у гру нову міні-кампанію, додаткові траси, гонщиків, карти, посилення та ігрові режими. Як і оригінальна версія, розширення поширюватиметься безкоштовно.

Nightmare Kart спочатку називалася Bloodborne Kart, але Sony оперативно втрутилася і змусила змінити назву. Незважаючи на це, гра стала хітом серед шанувальників оригіналу. У неї вкрай позитивні відгуки в Steam, а незвичайне поєднання стімпанк-гонок і лондонського готичного жаху знайшло відгук у тисяч гравців.

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У трейлері The Old Karts розробники відсилають до знаменитої промови Майстра Віллема з Bloodborne і демонструють нові механіки, включно зі снайперськими гвинтівками. Гравці зможуть використовувати зброю проти суперників або розставлених на трасах ворогів, серед яких, наприклад, гарпії.

LWMedia активно ділиться деталями розробки на своєму Patreon, показуючи нові види транспорту і ворогів. Серед них - моторошна примарна жінка в закривавленій нічній сорочці та байк, натхненний вікторіанським пенні-фартингом. Дату виходу DLC поки не оголошено, але розробники запевняють, що реліз відбудеться "коли буде готово".

Nightmare Kart залишається найкращим способом пограти в Bloodborne на ПК без емуляції. Нещодавно колишній топ-менеджер Playstation припустив, що сам Хідетака Міядзакі хотів би зробити порт на ПК особисто, але не може.

Тим часом Sony більше зайнята тим, щоб ускладнити запуск Bloodborne на ПК, наприклад, нещодавно компанія змусила видалити патч для емулятора PS4, який давав змогу грати в Bloodborne у 60 FPS.

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