На сумісних девайсах тепер можна використовувати Dolby Atmos, також додали підтримку SSD об'ємом до 8 ТБ.

Sony продовжує вдосконалювати та розширювати можливості PlayStation 5. З останнім оновленням прошивки ігрова консоль обзавелася низкою поліпшень, про які багато хто з гравців просили ще з релізу пристрою восени 2020 року.

З головних фішок: нарешті з'явилась підтримка технології Dolby Atmos на сумісних ТВ/саундбарах/домашніх кінотеатрах з 3D-звуком, також дали користувачам можливість встановлювати в PS5 SSD-накопичувачі місткістю до 8 ТБ.

Ще з нового:

Звук запуску консолі тепер можна відрегулювати чи й зовсім відключити.

Можливість під'єднати до PS5 допоміжний геймпад: система буде розпізнавати два контролери як один.

Підтримка тактильної віддачі DualSense для навігації по меню консолі (раніше було тільки в іграх). Відео дня

Невеликі поліпшення елементів інтерфейсу: наприклад, пошук ігор всередині бібліотеки.

Можливість спілкуватися в повідомленнях за допомогою емодзі.

Розмір апдейта становить 1,1 Гбайта. Про всі нововведення можна почитати в блозі PlayStation або безпосередньо перед установкою оновлення.

Нагадаємо, що до кінця 2023 року очікується вихід PS5 Slim – оновленої версії PlayStation 5 зі знімним дисководом. Коштувати вона буде 399 доларів, а знімний дисковод можна буде придбати окремо.

Паралельно Sony працює над PS5 Pro з більш потужним залізом. Очікується, що консоль буде орієнтована на постійний фреймрейт в 4K, також буде додано режим продуктивності в 8K. Реліз відбудеться тільки в листопаді наступного року.

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