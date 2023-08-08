Sony почала тестувати стрімінг ігор на PS5 / фото Sony

Користувачі PlayStation 5 почали отримувати доступ до тестування функції запуску ігор в 4K через хмарний стрімінг  Повідомляється, що в меню PlayStation Plus тепер є розділ "Streaming PS5 Games".

Як повідомляє видання The Verge, суть функції полягає в тому, що геймери можуть стримити PS5-тайтли без їх попередньої установки на консоль. Послуга буде включена до підписки PlayStation Plus Premium. 

Поки для стрімінга доступна обмежена кількість ігор. Серед них: 

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  • God of War: Ragnarok
  • Horizon Forbidden West
  • Fortnite
  • Fall Guys
  • Destiny 2
  • Returnal
  • Demon's Souls
  • Death Stranding
  • Sackboy A Big Adventure
  • Destruction All Stars
  • Fall Guys
  • Resident Evil Village (пробна версія)
  • Demon Slayer (пробна версія)  

Підтверджено, що потокове передавання буде доступне не лише для придбаних ігор, а й для проєктів з каталогу PS Plus та пробних версій ігор.

За словами користувачів, які були обрані для участі в бета-тестуванні, сервіс підтримує роздільні здатності 720p, 1080p, 1440p і 4K. Показово, що інший консольний стрімінговий сервіс, Xbox Cloud від Microsoft, поки не підтримує 4К.

Коли можливість стрімінга PS5-ігор стане доступна всім власникам консолі, невідомо. 

фото The Verge

Раніше УНІАН повідомляв про те, що PlayStation 5 подешевшала в багатьох країнах, зокрема й в Україні. Судячи з усього, компанія прагне розпродати наявні запаси PS5 перед виходом цієї осені нової моделі консолі зі знімним дисководом. Вона замінить собою обидві нинішні модифікації.

А вже восени 2024 року компанія повинна випустити PS5 Pro – більш потужну версію основної консолі. З чуток, вона буде орієнтована на постійний фреймрейт при 4K, також буде додано режим продуктивності в 8k. 

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