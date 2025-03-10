Хоча, звичайно, це буде дуже складно.

У Doom: The Dark Ages розробники значно розширили ближній бій, додавши механіку парирування та потужний щит. Це одразу ж викликало у фанатів запитання: а чи можна пройти гру, взагалі не використовуючи вогнепальну зброю?

Геймдиректор Doom: The Dark Ages Г'юго Мартін в інтерв'ю PC Gamer не виключив таку можливість, хоча визнав, що це буде неймовірно складний виклик:

"Якщо люди проходили Dark Souls без шкоди, а Doom 2016 - на Кошмарі, використовуючи тільки пістолет, то я впевнений, що вони знайдуть спосіб зробити це зі щитом і ближнім боєм. Але це буде дуже складно, без сумніву".

Продюсер гри Марті Стреттон, однак, попередив, що гра не була розрахована на такий стиль проходження: "Це не Dishonored, де баланс від початку враховує можливість подібного стелсу. Можна спробувати, але навряд чи це буде весело".

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Хардкорні челенджі давно стали традицією в ігровій спільноті. Наприклад, у Dishonored 2 розробники офіційно додали випробування "без здібностей" після того, як гравці самі почали проходити першу частину, повністю відмовляючись від магії.

Але навіть якщо гра не підтримує певний стиль проходження, це не зупинить ентузіастів. Адже проходження Doom 2016 тільки з пістолетом теж здається жахливо незручним і незбалансованим, але це не завадило найзавзятішим гравцям.

Реліз DOOM: The Dark Ages заплановано на 15 травня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше геймдиректор DOOM: The Dark Ages розповів, що вони повністю створили всю зброю з нуля. Незміненими залишилися тільки дробовики.

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