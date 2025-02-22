У DOOM: The Dark Ages будуть наймасштабніші локації за всю історію серії.

Розробники DOOM: The Dark Ages з id Software поділилися подробицями про геймплей проєкту в нещодавньому випуску журналу Magazine EDGE.

Важливою частиною арсеналу Ката Рока стане щит-пила, який можна метати, використовувати для блокування та парирування ударів. Залежно від поверхні він поводиться по-різному: застряє у ворогах або рикошетить від плазмових бар'єрів з електричним вибухом.

Крім бойового застосування, щит стане в пригоді для дослідження світу і вирішення головоломок, нагадуючи сокиру Кратоса з God of War. Наприклад, він здатний руйнувати перешкоди або фіксувати механізми.

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На відміну від попередньої гри серії, у DOOM: The Dark Ages не буде подвійного стрибка і ривка, але натомість додали можливість кидка вперед зі щитом, що дає змогу швидко переміщатися по полю бою.

У грі з'являться три види зброї ближнього бою. Рукавичка - найшвидша, але найслабша зброя, що дає змогу виконувати комбінації ударів руками і добивати супротивників ногою. Кистень вимагає часу на зарядку, але завдає потужніших ударів, підпалює ворогів і змушує їх кидати броню. Булава вважається найруйнівнішою зброєю, залишає кратери в місцях попадання і заповнює всі ресурси після успішного удару. Найголовніше в DOOM, гармати, виконані в більш середньовічному стилі, з меншим ухилом у футуризм.

Розробники підготували наймасштабніші рівні в історії серії, що дасть змогу гравцям брати участь у найбільших битвах. Відкриті зони підійдуть для дослідження, але якщо немає бажання витрачати час на пошуки секретів, гра не примушуватиме до цього, проходження одного розділу займає близько години.

Локації будуть різноманітними: можна почати місію в замкненому просторі, а потім вийти у відкриту область, де з'явиться можливість осідлати кібернетичного дракона або керувати величезною міхою.

Сюжетна складова в DOOM: The Dark Ages вийшла на перший план порівняно з попередніми частинами. Якщо раніше основна інформація про світ подавалася через текстові записи, то тепер у грі буде більше катсцен, що розкривають історію персонажів і подій.

Розробники зазначили, що в DOOM Eternal гравці активно дивилися сюжетні вставки, тому вони вирішили посилити цей аспект.

Реліз DOOM: The Dark Ages заплановано на 15 травня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше стали відомі системні вимоги DOOM: The Dark Ages. Апаратна підтримка трасування променів для гри обов'язкова.

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