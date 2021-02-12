Режисер фільму без вагань затвердив Блека на цю роль.

Акторський склад фільму за мотивами гри Borderlands поповнився ще однією голлівудською зіркою. Джек Блек ("Школа року"," Кунг-фу панда") виконає у стрічці роль балакучого робота на ім'я Claptrap – одного з ключових персонажів гри.

Про це з посиланням на кіностудію Lionsgate повідомило видання Variety. За словами режисера картини Елая Рота, вибір Джека Блека на цю роль став найпростішим рішенням в його житті. Постановник вже працював з актором над фільмом "Будинок з годинником у стінах", і вважає, що Блек ідеально підходить для образу найкумеднішого персонажа гри.

Разом з Джеком Блеком в екранізації зіграє стендап-комік Кевін Гарт – йому дісталася роль солдата Роланда. Цікаво, що обидва актори вже працювали разом на знімальному майданчику картини "Джуманджі: Поклик джунглів".

Раніше про свою участь у фільмі Borderlands заявила Джеймі Лі Кертіс. Зірка комедійного детектива "Ножі наголо" виконає роль доктора Патриції Танніс – археолога на планеті Пандора. За сюжетом, у неї будуть складні стосунки з іншою знаменитістю на майданчику – Кейт Бланшетт. Остання зіграє Ліліт – одну з шести Сирен, жінок з надзвичайними здібностями.

Про виробництво фільму Borderlands

Режисерське крісло проекту зайняв Елай Рот, який зняв такі картини, як "Хостел" і "Будинок з годинником у стінах".

Сценаристом шоу виступив Крейг Мейзін (серіал "Чорнобиль" від HBO), який також відповідає за створення серіалу за мотивами постапокаліптичної гри The Last of Us.

Детально про гру Borderlands

Borderlands – фантастичний рольовий екшен від компанії Gearbox Software.

Дії гри розгортаються на далекій планеті Пандора.

Сюжет розповідає про чотирьох найманців, які прибули сюди заради наживи. Вони хочуть знайти легендарний Притулок, в якому, за чутками, зберігаються незліченні скарби минулих цивілізацій.

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Автор: Сергій Коршунов