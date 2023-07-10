Реліз гри очікується наприкінці вересня для ПК і консолей.

Electronic Arts офіційно анонсувала футбольний симулятор EA Sports FC 24 – звичну FIFA, але під іншою назвою. Анонс супроводили епічним трейлером на рушію, а також обкладинкою найдорожчого Ultimate-видання.

EA Sports FC 24 стане першим футбольним симулятором компанії, випущеним без участі Міжнародною федерацією футболу (ФІФА). Нібито сторони не змогли домовитися щодо вартості використання ліцензій й тому завершили багаторічну співпрацю.

Сама EA впевнена в успіху нового бренду й стверджує, що на якості проєкту і обсязі контенту даний факт ніяк не позначиться. І називає серію EA Sports FC "майбутнім інтерактивного футболу".

Що ж до самої гри, то розробники обіцяють понад 19 тис.ліцензованих гравців, 700 команд і 30 ліг. Обкладинка Ultimate-видання також натякає на те, що користувачі дійсно зможуть зібрати склад з чоловіків і жінок в одній команді в режимі Ultimate Team.

Великий показ гри відбудеться 13 липня в рамках прямої трансляції. Там вже мають поділитися датою релізу й запустять попередні замовлення. Інсайдери кажуть, що реліз EA Sports FC 24 відбудеться традиційно в кінці вересня.

А поки ми чекаємо, в сервісі Steam зараз проходить великий літній розпродаж. Подешевшали багато новинок, а хітів минулих років на кшталт Red Dead Redemption 2, Elden Ring і God of War за зниженими цінами і зовсім не злічити. А нинішня FIFA 23 подешевшала на 75%.

Також в Steam зараз великою популярністю користується інді-гра під назвою BattleBit Remastered – у неї 91% позитивних відгуків на основі понад 35 тисяч оцінок, а за своєю популярністю вона поступається тільки CS:GO.

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