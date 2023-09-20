Замість яблук чи яєць, в цій "Змійці" пропонується "ковтати" музичні плейлисти.

Музичний стримінговий сервіс Spotify випустив гру "Eat this playlist". Це оновлена версія легендарної гри "Змійка", яка стала популярною в 90-х завдяки компанії Nokia, що вбудувала її в свої телефони. Замість звичних яблук чи яєць, в "Змійці" від Spotify пропонується "ковтати" музичні плейлисти.

Колір фону на екрані при цьому змінюється відповідно до обкладинки альбому, який ви слухаєте, а змія, що зростає, формується з різних пісень з вашого плейлиста. Коли всі пісні з обраного плейлиста на Spotify були "з’їдені", відтворення починається спочатку, що робить гру нескінченною. Додавати інші треки до плейлиста можна просто під час гри, утім для цього треба бути достатньо швидким і уважним, бо ж поки ви натискаєте на "+" змійка може зіткнутися з перешкодою, і гру доведеться починати спочатку, пише Screen Rant.

Наразі, за повідомленнями у спільноті Spotify, ця функція все ще тестується і доступна лише для користувачів iOS з деяких країн. Утім ті, хто вже отримав доступ до гри, відгукуються про цю неї позитивно. Кажуть, що вона змушує ностальгувати та дає чим зайнятися, поки слухаєш музику.

Варто зауважили, що це гра для дуже витривалих гравців. Така "Змійка" може зайняти чимало часу, як показала на своєму прикладі журналістка The Verge Джесс Уезербед.

"Я поставив собі завдання заповнити всі свої особисті списки відтворення, не вмираючи. Погано йде. Мені потрібно, щоб ви всі оцінили, скільки часу знадобилося, щоб зробити такий скриншот", – розповіла Уезербед і похвалилася своїми досягненнями.

Eat this playlist - як пограти в "Змійку" від Spotify

Для початку гри необхідно зайти у плейлист на Spotify (ваш особистий, загальнодоступний, рекомендований – будь-який) і відкрити меню, що позначене інонкою з трьома крапками. Внизу ви побачите функцію "Eat this playlist" ("З'їсти цей плейлист"). Тоді на екрані з’явиться та сама версія гри "Змійка".

Наразі Spotify не повідомляє, коли можна очікувати на те, що гра стане загальнодоступною. Також невідомо, коли пограти зможуть користувачі Android.

Новинки від Spotify - останні повідомлення

У серпні минулого року Spotify запустив в Україні сервіс подкастів.

У вересні поточного року анонсували, що Spotify також дозволить безплатно слухати аудіокнижки.

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