Сервіс аудіокнижок з’явився в Spotify торік, але кожна книжка була платною.

Музичний стрімінговий сервіс Spotify дозволить слухати аудіокнижки безплатно тим, хто вже має загальну підписку. Про це повідомляє видання The Village.

Зазначається, що нова функція стане доступною лише через кілька місяців. Користувачі, що мають платну підписку, отримають в пакеті до 20 годин на прослуховування аудіокнижок.

Крім того, Spotify планує запустити безкоштовний пробний період для всіх книжок, щоб користувачі могли оцінити цікавість конкретного твору до того, як придбати його.

Слід зазначити, що можливість прослуховування аудіокнижок з’явилася на сервісі Spotify восени 2022 року. Тоді до бібліотеки було додано близько 300 тисяч книжок, озвучених різними мовами. Однако на момент запуску цієї функції прослуховування кожної книжки було платним.

Як повідомляв УНІАН, у серпні минулого року Spotify запустив в Україні сервіс підкастів.

Також ми розповідали, що Spotify назвав найпопулярнішу пісню в історії сервісу, яка зібрала вже більше трьох мільярдів прослуховувань. Раніше найпопулярнішими на сервісі були пісні Believer, яку виконує група Imagine Dragons, і Shape Of You (Ed Sheeran), а зараз лідерську позицію займає трек Blinding lights у виконанні канадського співака The Weeknd.

