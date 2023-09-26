Чутки про показ в жовтні спливають не вперше, але ніякого офіційного підтвердження від розробників поки не надходило.

В останні місяці загострилися чутки навколо GTA 6. Раніше була інформація, що анонс шостої частини відбудеться вже наступного місяця – з релізом рівно через рік. Тепер цю інформацію підтвердило ще одне джерело, але цього разу більш авторитетне.

Ігровий інсайдер MarxxChris, який раніше вже ділився правдивою інформацією про плани Rockstar, у себе в Твіттері написав, що гаряче очікуваний бойовик анонсують рівно через місяць – 26 жовтня.

Якщо ви не вірите, то просто дочекайтеся цієї дати, і все побачите – додав інсайдер.

Очікується, що анонс GTA 6 буде супроводжуватися доволі тривалим геймплейним трейлером, який розкриє ключові особливості шостої частини.

Фінансові звіти Take-Two (власник Rockstar) указують, що реліз шостої частини GTA відбудеться в"період з квітня 2024 по березень 2025 року", що теж дає аргумент за правдивість анонсу вже цієї осені.

Нагадаємо, у вересні 2022 року відбувся масштабний витік по GTA 6: у мережу потрапили геймплейні відео і скріншоти гри. У Rockstar Games підтвердили злив. Матеріали також містять згадки девкіта PS4, але чи вийде гра на минулому поколінні консолей, поки невідомо.

Що відомо про GTA 6: коротко

Той факт, що шоста частина GTA офіційно знаходиться в розробці, стало відомо в лютому 2023 року. У Rockstar підтвердили це, але не стали ділитися ніякими подробицями.

Усі чутки та витоки свідчать про те, що серія повернеться до Vice City, ігрового аналога Маямі. Одним з головних героїв стане дівчина, а другим – хлопець. Це будуть сучасні версії Бонні та Клайда.

На момент виходу GTA 6 буде помірно масштабною, але надалі її планують розширювати завдяки оновленням. Розробники нібито хочуть змінювати і доповнювати гру за аналогією з Fortnite.

Новий напрямок і відхід Дена Хаузера, одного з глави Rockstar, вплинули на тон Grand Theft Auto 6. Вона буде менш сатиричною і зухвалою в порівнянні з попередніми частинами.

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