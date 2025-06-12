Безкоштовна роздача триватиме до вечора 19 червня.

На календарі четвер, а отже в Epic Games Store стартувала чергова безкоштовна роздача – цього разу всі охочі можуть забрати популярний симулятор Two Point Hospital про розвиток власної лікарні.

Акція триватиме до 19 червня 18:00 за київським часом. Через тиждень магазин порадує користувачів детективним симулятором The Operator.

Детальніше про Two Point Hospital

Це традиційний "тайкун" у дусі класики Theme Hospital. Гра пропонує з нуля побудувати власну лікарню і привести її до суспільного визнання і фінансового добробуту.

У Two Point Hospital понад 25 000 відгуків у Steam, гру хвалить 92% користувачів. Відзначають багаті можливості для розвитку власного медичного закладу, зручний інтерфейс і приємний візуальний стиль.

Окремої відзначається гумористичний аспект симулятора – від операцій на голові, що набула форми лампочки, до лікування кубізму кінцівок.

Відео дня

Нагадаємо, 12 червня в Steam і Epic Games Store відбувся реліз колишнього ексклюзиву PlayStation – Stellar Blade. Піковий онлайн гри за пару годин перевалив за 100 000 гравців, ПК-версію хвалить переважна більшість геймерів.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів світу в 2025 році. RTX 3060 повернула собі лідерство серед відеокарт, а загальна частка Windows 11 наближається до 60%.

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