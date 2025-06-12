Геймери дочекалися: один з найяскравіших ексклюзивів PlayStation вийшов на ПК

Онлайн Stellar Blade у Steam уже сягнув 100 тисяч і активно росте.

12 червня на ПК відбувся реліз уже колишнього ексклюзиву PlayStation – Stellar Blade від корейської студії Shift Up. Проєкт доступний у Steam та EGS, дистрибутив гри важить трохи більше ніж 75 гігабайтів.

Наразі це найпопулярніша одиночна гра Sony в Steam. Піковий онлайн уже перевалив за 100 000 гравців. Раніше перше місце займав Ghost of Tsushima з показником пікового онлайну 77 геймерів.

Stellar Blade показала вдалий старт не тільки за цифрою онлайну: на момент написання новини у гри 96% позитивних відгуків у Steam.

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На честь релізу Stellar Blade на ПК розробники опублікували новий трейлер. Гра пробула ексклюзивом PlayStation 5 трохи більше як рік і навіть стала найбільш високооціненою грою 2024 року. Йдеться про оцінки користувачів на Metacritic. Також проєкт показав найкращий результат серед усіх PS5-ігор з моменту виходу консолі.

Гра ще до релізу потрапила у скандал через надто сексуалізований та відвертий костюм головної героїні, Єви, який явно не відповідає характеру сюжету, в центрі якого стоїть боротьба з жорстокими монстрами. Втім, це лише посилило інтерес гравців до цього проєкту.

Історія Stellar Blade присвячена порятунку землі від нездоланного ворога. Головна героїня – Єва, член сьомого Повітряного загону. Спочатку проєкт створювався як маленький інді-тайтл, але на нього звернула увагу Sony і запропонувала авторам співпрацю.

Тим часом Shift Up уже почала розробку Stellar Blade 2. Причому довго чекати не доведеться: реліз заплановано до 2027 року.

Раніше дамайнери знайшли в ПК-версії Stellar Blade сліди прихованого режиму мультиплеєра. Хоч розробники не довели цю систему до розуму, це можна виправити модами.

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