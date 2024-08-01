Забрати обидва тайтли можна до вечора 8 серпня.

Магазин Epic Games Store знову розщедрився відразу на дві гри - до вечора 8 серпня користувачі можуть додати до своїх бібліотек барвисту головоломку LumbearJack і гумористичний шутер Rawmen: Food Fighter Arena.

LumbearJack – головоломка з ведмедем у головній ролі. Махаючи сокирою або бензопилою, персонаж має намір знищити всі створені людиною речі і відновити навколишнє середовище.

У Steamу LumbearJack аж 96% позитивних відгуків. Водночас у українських геймерів буде додаткова мотивація оцінити іграшку – вона отримала офіційну українську локалізацію.

У ареному шутері Rawmen: Food Fighter Arena домінує сміх і веселощі, адже головною особливістю гри є стрільба супом і кидання їжею в мультяшних декораціях. Загалом на карті може перебувати від 2 до 8 осіб.

А з вечора 8 серпня в магазині Epic Games стануть безоплатно доступними комплект Apex Legends з легендою Кондуїт, а також екшен CYGNI і файтинг DNF DUEL.

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