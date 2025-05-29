В EGS роздають спін-офф Borderlands у стилі фентезі та культовий платформер

Обидва тайтли можна додати в бібліотеку до вечора 5 червня.

У магазині Epic Games Store відбулося традиційне щотижневе оновлення вітрини безкоштовних ігор. Новими проєктами в безкоштовній роздачі стали спін-офф Borderlands у стилі фентезі та культовий платформер.

Перший проєкт із роздачі – Tiny Tina's Wonderlands. Вона грається ідентично Borderlands, що не дивно, адже це її спін-офф, але тепер з ухилом у фентезі і з крихіткою Тіною в ролі майстра партії. У Steamугри 72% позитивних відгуків.

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Також у магазині роздають Limbo – один із найкращих і найвідоміших проєктів жанру платформерів. Геймплей здебільшого побудований на вирішенні головоломок, а її проходження більше нагадує перегляд артхаусного кіно. Окремої згадки заслуговує арт-дизайн і робота зі звуком.

Обидва тайтли можна додати в бібліотеку до вечора 5 червня. Які ігри магазин почне роздавати через тиждень, поки невідомо.

До слова, Borderlands 4, нова частина популярної серії лутер-шутерів, виходить уже 12 вересня на ПК, Xbox Series, PlayStation 5 і пізніше на Nintendo Switch 2. Раніше керівника Gearbox Software розкритикували за заяву, що фанати куплять гру хоч за 80 доларів.

Свіже опитування Steam показало, що найпопулярнішою відеокартою серед геймерів є мобільна GeForce RTX 4060. За нею йдуть GeForce RTX 3060 і десктопний варіант RTX 4060.

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