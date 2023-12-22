Експерти Digital Foundry назвали ігри з кращою графікою в 2023 році / скріншот з відео

Технічні експерти з Digital Foundry склали топ ігор 2023 року з найкрасивішою графікою. Найкращою, на подив багатьох, назвали Avatar: Frontiers of Pandora. Екшен у всесвіті "Аватара" похвалили за насичений відкритий світ з безліччю дрібних деталей, а також ефективне використання рейтрейсингу, в тому числі на консолях, включаючи Xbox Series S.

На друге місце поставили Alan Wake 2 за реалістичну картинку незалежно від локації. Адвенчура-хорор від Remedy безперервно видає ефектні види, вражає природним освітленням і високою деталізацією об'єктів, навіть якщо розглядати їх поблизу.

На третій сходинці Cyberpunk 2077 в режимі RT Overdrive. Незважаючи на загальні технічні проблеми гри, за словами рецензентів DF, гра CD Projekt RED представляє вражаюче технічне досягнення. 

Решта сім тайтлів розташована у вільному порядку:

  • Star Wars Jedi: Survivor
  • Final Fantasy XVI
  • RoboCop: Rogue City
  • Resident Evil 4
  • Hi-Fi RUSH
  • Super Mario Bros. Wonder
  • Marvel’s Spider-Man 2

Крім того, в Digital Foundry відзначили ще кілька тайтлів, які не потрапили в топ, але варті згадки: ремейк Dead Space, Horizon Forbidden West: Burning Shores, Jusant, Armored Core 6 і Metroid Prime Remastered.

А тим часом в магазині Steam стартував головний розпродаж року, на якому можна придбати деякі ігри з топу Digital Foundry за зниженими цінами, наприклад Cyberpunk 2077 і Resident Evil 4. 

Нещодавно також вийшла безкоштовна версія Tekken 8, однією з найбільш очікуваних ігор 2024 року. Реліз повної версії відбудеться 26 січня, а поки гравці можуть особисто "помацати" її і визначитися з покупкою.

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