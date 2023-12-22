Технічні експерти з Digital Foundry склали топ ігор 2023 року з найкрасивішою графікою. Найкращою, на подив багатьох, назвали Avatar: Frontiers of Pandora. Екшен у всесвіті "Аватара" похвалили за насичений відкритий світ з безліччю дрібних деталей, а також ефективне використання рейтрейсингу, в тому числі на консолях, включаючи Xbox Series S.
На друге місце поставили Alan Wake 2 за реалістичну картинку незалежно від локації. Адвенчура-хорор від Remedy безперервно видає ефектні види, вражає природним освітленням і високою деталізацією об'єктів, навіть якщо розглядати їх поблизу.
На третій сходинці Cyberpunk 2077 в режимі RT Overdrive. Незважаючи на загальні технічні проблеми гри, за словами рецензентів DF, гра CD Projekt RED представляє вражаюче технічне досягнення.
Решта сім тайтлів розташована у вільному порядку:
- Star Wars Jedi: Survivor
- Final Fantasy XVI
- RoboCop: Rogue City
- Resident Evil 4
- Hi-Fi RUSH
- Super Mario Bros. Wonder
- Marvel’s Spider-Man 2
Крім того, в Digital Foundry відзначили ще кілька тайтлів, які не потрапили в топ, але варті згадки: ремейк Dead Space, Horizon Forbidden West: Burning Shores, Jusant, Armored Core 6 і Metroid Prime Remastered.
А тим часом в магазині Steam стартував головний розпродаж року, на якому можна придбати деякі ігри з топу Digital Foundry за зниженими цінами, наприклад Cyberpunk 2077 і Resident Evil 4.
Нещодавно також вийшла безкоштовна версія Tekken 8, однією з найбільш очікуваних ігор 2024 року. Реліз повної версії відбудеться 26 січня, а поки гравці можуть особисто "помацати" її і визначитися з покупкою.