Avatar: Frontiers of Pandora, Alan Wake 2 та Cyberpunk 2077 посіли призові місця.

Технічні експерти з Digital Foundry склали топ ігор 2023 року з найкрасивішою графікою. Найкращою, на подив багатьох, назвали Avatar: Frontiers of Pandora. Екшен у всесвіті "Аватара" похвалили за насичений відкритий світ з безліччю дрібних деталей, а також ефективне використання рейтрейсингу, в тому числі на консолях, включаючи Xbox Series S.

На друге місце поставили Alan Wake 2 за реалістичну картинку незалежно від локації. Адвенчура-хорор від Remedy безперервно видає ефектні види, вражає природним освітленням і високою деталізацією об'єктів, навіть якщо розглядати їх поблизу.

На третій сходинці Cyberpunk 2077 в режимі RT Overdrive. Незважаючи на загальні технічні проблеми гри, за словами рецензентів DF, гра CD Projekt RED представляє вражаюче технічне досягнення.

Решта сім тайтлів розташована у вільному порядку:

Star Wars Jedi: Survivor

Final Fantasy XVI

RoboCop: Rogue City

Resident Evil 4

Hi-Fi RUSH

Super Mario Bros. Wonder

Marvel’s Spider-Man 2

Крім того, в Digital Foundry відзначили ще кілька тайтлів, які не потрапили в топ, але варті згадки: ремейк Dead Space, Horizon Forbidden West: Burning Shores, Jusant, Armored Core 6 і Metroid Prime Remastered.

А тим часом в магазині Steam стартував головний розпродаж року, на якому можна придбати деякі ігри з топу Digital Foundry за зниженими цінами, наприклад Cyberpunk 2077 і Resident Evil 4.

Нещодавно також вийшла безкоштовна версія Tekken 8, однією з найбільш очікуваних ігор 2024 року. Реліз повної версії відбудеться 26 січня, а поки гравці можуть особисто "помацати" її і визначитися з покупкою.

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