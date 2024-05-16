Акція триватиме до вечора 23 травня, після чого на користувачів EGS чекає ще одна ААА-гра.

Магазин Epic Games Store запустив безкоштовну роздачу Dragon Age: Inquisition: Game of the Year Edition. Це повне видання відомої RPG від авторів Mass Effect зі студії BioWare, до якого входять основна гра та всі офіційні доповнення.

Безкоштовна роздача триватиме до вечора 23 травня. А наступного тижня на користувачів EGS чекає ще дна ААА-гра. Настільки щедрі роздачі відбудуться в рамках мега-розпродажу, який стартував сьогодні і триватиме аж до 13 червня.

Dragon Age: Inquisition – для тих, хто не грав

Dragon Age: Inquisition отримала дуже високі оцінки в пресі і була визнана найкращою грою 2014 року за версією The Game Awards і багатьох авторитетних видань. Згідно з даними сайту GotyPicks, гра BioWare стала лідером за кількістю нагород у категорії "Гра року 2014".

"Інквізиція" полюбилася ігровій спільності величезним красивим світом, динамічною бойовою системою, а також опрацьованими взаємовідносинами з напарниками. Серед мінусів згадуються нудний кооператив і бідна система "прокачування".

У розробці вже давно перебуває нова частина Dragon Age, і, за чутками, її реліз відбудеться вже цього року. Тож це гарна нагода ознайомитися з фентезійною серією від авторів Mass Effect.

Якщо ви шукаєте у що пограти в травні. УНІАН склав топ найцікавіших ігор для ПК і консолей, які дебютують у травні. Уже скоро виходить сиквел Hellblade, а сьогодні один із найкращих ексклюзивів PlayStation нарешті завітав на ПК.

А ще раніше цього місяця в ранньому доступі вийшов Hades 2, продовження одного з найкращих представників жанру рогалик. Український регіон Steam увійшов до трійки з найнижчими цінами на новинку Supergiant Games.

Вас також можуть зацікавити новини: