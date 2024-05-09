Акція триватиме до вечора 16 травня, після чого стартує роздача таємної великобюджетної гри.

На ПК-майданчику Epic Games Store стартувала чергова безкоштовна роздача – українські користувачі можуть назавжди забрати Circus Electrique. Це рольова гра, схожа на Darkest Dungeon, але зі своїми ідеями, стилістикою та додатковими механіками.

Забрати гру можна до вечора четверга, 16 травня. А наступного тижня безкоштовно віддаватимуть якусь таємну великобюджетну гру.

Детальніше про Circus Electrique

Якщо ви грали в Darkest Dungeon, ви, напевно, почуватиметеся як удома в Circus Electrique. Проєкт вирізняється продуманими покроковими боями та незвичним сеттінгом, виконаним у дусі вікторіанської епохи зі стімпанком.

"Circus Electrique – це частково сюжетна RPG, частково бойова тактика, частково симулятор управління цирком. Коли лондонські обивателі ні з того ні з сього раптом починають перетворюватися на безжальних убивць, доля міста опиняється в умілих руках талановитих циркових артистів", – з опису гри.

В Steam у тайтла рейтинг 73%. Загалом, це непогана гра для коротких ігрових сесій у незвичному сетинґу і сумішшю жанрів, яка може цілком розважити на кілька вечорів.

Якщо ви пропустили, днями в ранньому доступі вийшла Hades 2, продовження одного з найкращих "рогаликів". Оригінал настільки полюбився гравцям, що за кількістю "вішлистів" у Steam друга частина обігнала всі тайтли 2024 року.

Водночас УНІАН склав топ найцікавіших ігор для ПК і консолей, які вийдуть у травні. Найближчими тижнями на нас чекає продовження Hellblade, оновлена версія інді-класики, а один із найкращих ексклюзивів PlayStation нарешті завітає на ПК.

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