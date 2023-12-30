Роздача триватиме до вечора 31 грудня.

Перезапуск Saints Row, кримінального екшену у відкритому світі, став черговою безкоштовною грою в рамках новорічної роздачі у магазині Epic Games Store.

Безкоштовно додати Saints Row до своєї бібліотеки можна протягом 24 годин, тобто до 18:00 за Києвом завтрашнього дня. Увечері 31 грудня магазин запустить роздачу іншої гри. За чутками, це буде Ghostrunner.

Saints Row – детальніше про гру

Це перезапуск однойменної гри 2006 року, яка свого часу вважалася головним конкурентом Grand Theft Auto.

Геймплей в проєкті включає перестрілки з використанням різноманітної зброї, застосування всяких божевільних пристроїв, поїздки на автомобілях і так далі. А карта гри вийшла найбільшою за всю історію серії.

Гра отримала неоднозначні відгуки від оглядачів та геймерів. Але більшість залишилась задоволена великим майданчиком для розваг, включаючи веселий кооперативний режим.

У багатьох інтернет-магазинах ігор, включаючи EGS триває великий зимовий розпродаж, який заведено вважати найбільшим в році. Baldur's Gate 3, Lief of P, Cyberpunk 2077 та інші новинки доступні за зниженою ціною.

Загалом, 2023 рік став чи найкращим в історії ігор – високі оцінки в пресі та відгуки звичайних гравців підтверджують це. Майбутній 2024 рік теж обіцяє бути багатим на ігрові релізи, але переплюнути 2023 буде тяжко. УНІАН зібрав топ-15 найбільш очікуваних ігор 2024 року.

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