Напередодні Хелловіна магазин дарує The Evil Within 2 від творця серії Resident Evil.

Магазин Epic Games Store знову вирішив порадувати своїх користувачів відразу двома безкоштовними іграми. Оскільки Гелловін пройде вже наступного вівторка, геймерам роздають ігри, які допоможуть зануритися в атмосферу свята.

Минулого тижня в магазині була роздача The Evil Within, а до вечора 2 листопада безкоштовно віддають сиквел до неї. Вона вийшла в 2017-му році і для багатьох, хто зіграв у неї, встала в один ряд з Resident Evil, Dead Space та іншими представниками жанру.

Але оскільки сиквел вийшов у жовтні 2017, прямо перед традиційним осіннім ігровим "штормом", він отримав набагато менше уваги, ніж заслуговує. Як і оригінал, це не зовсім хорор, а скоріше психологічний трилер – звичних "скрімерів" тут немає. Автори лякають гравців звуком, гнітючою атмосферою та ігровим процесом, покликаним вганяти в стан паніки.

Зокрема у Steam у сиквелу 92% позитивних відгуків – це відразу на 8 відсотків більше, ніж у оригінальної гри 2014 року.

Ще одна гра, яку можна забрати безкоштовно, це платформер Tandem: a Tale of Shadows. В описі гри говориться, що гравців чекають не тільки чудовий художній стиль і атмосфера, але і неповторний ігровий процес.

Обидві ігри доступні для додавання до бібліотеки до вечора 2 листопада. А через тиждень в роздачу підуть F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch і Turnip Boy Commits Tax Evasion.

А вже завтра виходить Alan Wake 2, який журналісти оцінили в 90 балів. Додатковим стимулом для українських гравців буде те, що хоррор-екшен отримає офіційну українську локалізацію.

Однак, судячи з системними вимогами, пограти в неї зможуть не всі. Навіть мінімальна конфігурація визначає GeForce RTX 2060 та Radeon RX 6600. А для максимально комфортної гри потрібен ПК з RTX 4070 або Radeon RX 7800 XT.

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