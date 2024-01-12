Деякі журналісти вже назвали її одним з найкращих представників жанру метроїдванія.

Поки ремейк "Пісків часу" застряг у виробничому пеклі, Ubisoft вирішила порадувати фанатів першою крупною частиною у відомій франшизі майже за 14 років. І всупереч скепсису публіки, пресі дуже сподобалася Prince of Persia: The Lost Crown.

На агрегаторі OpenCritic середня оцінка гри становить 87 зі 100. Незважаючи на те, що на відміну від звичних "Принців", нова частина – метроїдванія з видом збоку, деякі журналісти вже назвали її одним з найкращих представників жанру.

При цьому оглядачі відзначають, що спочатку Prince of Persia: The Lost Crown може справити неправильне враження: гра здається неквапливою, навіть повільної, і може втомити. Але через пару годин вона розкривається на повну і залучає всі свої сильні сторони. Зокрема, геймерам пропонують набагато більше ефектних і пам'ятних бійок.

Для повного проходження гри потрібно близько 20 годин. Разом з виходом перших оглядів з'явилася безкоштовна демо-версія на всіх платформах, її можна завантажити в EGS, PS Store, Microsoft Store, Ubisoft Store, а також eShop. Повна версія гри вийде через тиждень – 18 числа.

Крім нового "Принца", в цьому місяці геймери отримають довгоочікуване продовження культової серії файтингів, одну з найкращих ігор сучасності в новій обгортці і декілька інших цікавих тайтлів. УНІАН зібрав п'ятірку ігор січня, які варто додати в список бажаного.

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