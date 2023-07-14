Симулятор будівництва залізниць можна забрати до вечора 20 липня.

У магазині Epic Games Store не припиняються щотижневі роздачі ігор. На цей раз адміністрація сервісу пропонує всім охочим отримати Train Valley 2 – одного з найкращих представників симуляторів будівництва. В Steam у гри 91% позитивних відгуків.

Акція триватиме до 20 липня,18:00 за київським часом. Через тиждень магазин порадує користувачів проєктом під назвою Murder by Numbers. Також будуть роздавати The Elder Scrolls Online.

Детальніше про Train Valley 2

Train Valley 2, за жанром – це залізнична економічна головоломка. Сюжетний режим включає 50 рівнів і десятки видів локомотивів і вагонів.

Також в грі є редактор рівнів. Тобто, можна випробувати рівні, створені іншими гравцями, або створити власні.

"Якщо ви коли-небудь хотіли вирішувати складні логістичні завдання, уявляли себе залізничним магнатом або просто любите головоломки – тут є чим зайнятися, навіть якщо ви ніколи не грали в Train Valley", – говориться в описі гри.

Літо, як правило, вважається в ігровій індустрії періодом затишшя. На відміну від червня, в найближчі два місяці релізів буде самий мінімум, а цікавих і того менше. Так чи інакше, навіть в такій ситуації знайдеться, у що пограти. УНІАН розповідав про найочікуваніші ПК-ігри липня 2023.

А вже на початку вересня вийде, мабуть, одна з найбільш очікуваних ігор взагалі – Starfield. УНІАН розповідав про ентузіаста, який зібрав всі дані по грі в один документ – в ньому понад 1000 сторінок. Загалом, є що вивчити перед релізом.

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