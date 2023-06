Це пов'язано з регіональними цінами.

Коли почалася роздача theHunter: Call Of The Wild і набору для Idle Champions of the Forgotten Realms в Epic Games Store, в українському сегменті магазину не показувалася назва наступної безкоштовної гри. Ми тоді припустили, що адміністрація сервісу ще не домовилася з партнерами або вирішила тимчасово призупинити акції. Однак причина була іншою.

Насправді Epic Games оголосила, який проєкт користувачі зможуть отримати на наступному тижні. У період з 29 червня по 6 липня безкоштовною стане The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos. Ось тільки роздача пройде не у всіх регіонах.

Відвідувач форуму Reddit під псевдонімом kiwi_pro звернувся до розробників гри з французької Аrtefacts Studio. Він запитав, чому користувачі з Аргентини, Тайваню, Мексики та Південної Кореї не зможуть отримати The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos. Україна теж увійшла до цього списку.

Відео дня

У компанії відповіли, що роздачі не буде в країнах, де гра не продається в Epic Games Store. А причиною, чому проєкт не можна придбати в частині держав, розробники назвали регіональну вартість. При цьому в Steam The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos продається з урахуванням ціноутворення в різних країнах.

Докладніше про The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos

Це тактична рольова гра від Artefacts Studio та Dear Villagers. За сюжетом користувачам необхідно очолити групу шукачів пригод, які повинні пройти небезпечне підземелля і добути головний скарб.

Проєкт наповнений сатирою, що стало однією з його головних особливостей. А в геймплеї переважають покрокові битви із застосуванням навичок і можливостей героїв.

Вас також можуть зацікавити новини: