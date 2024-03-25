До добірки потрапив драйвовий екшен, ремейк культової RPG, автомобільний виживач та інші тайтли.

Компанія Valve опублікувала список найкращих ігрових новинок Steam у лютому. До добірки потрапили ті тайтли, які вийшли минулого місяця і були найпопулярнішими серед користувачів сервісу.

У список, окрім інших, потрапив Helldivers 2, що очікувано. Драйвовий екшен про відстріл інопланетних жуків став одним із найуспішніших релізів початку 2024 року, плюс, це найпопулярніша гра від PlayStation Studios у Steam. Щодня піковий онлайн налічує 300 тис. користувачів.

Покерний "рогалик" Balatro – ще один лютневий хіт. У гри високий рейтинг схвалення 97% і мільйон проданих копій менше ніж за місяць.

У списку також можна побачити ремейк Persona 3, збірку ремастерів Tomb Raider, автомобільний виживач Pacific Drive, нову гру від колишніх авторів Bioware і пісочницю в сетинґу Стародавнього Китаю Myth of Empires.

Найпопулярніші новинки в Steam за лютий. Проєкти розставлені у випадковому порядку:

Balatro;

Deep Rock Galactic: Survivor;

Supermarket Simulator;

Pacific Drive;

Le Mans Ultimate;

古龙风云录;

Загін самогубців: Вбити Лігу Справедливості;

Helldivers 2;

Термінатор: Темна доля - Defiance;

BlazBlue Entropy Effect;

Banishers: Привиди Нового Едему;

Smalland: Survive the Wilds;

Jujutsu Kaisen Cursed Clash;

Sons Of The Forest;

Соловей;

Myth of Empires;

Остання епоха;

Touhou Danmaku Kagura Phantasia Lost;

Tomb Raider 1-3 Remastered;

Persona 3 Reload.

Раніше Steam отримав важливий апдейт – ділитися своїми іграми з друзями стало простіше. Нова механіка є єдиним простором для декількох людей і непоганим способом заощадити на покупці ігор.

А якщо ви пропустили березневі релізи 2024 року, УНІАН зібрав головні проєкти першого місяця весни. Серед них – сиквел гри 25-річної давнини, крупний ексклюзив PlayStation на ПК і ще багато екшенів з RPG.

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