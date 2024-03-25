Компанія Valve опублікувала список найкращих ігрових новинок Steam у лютому. До добірки потрапили ті тайтли, які вийшли минулого місяця і були найпопулярнішими серед користувачів сервісу.
У список, окрім інших, потрапив Helldivers 2, що очікувано. Драйвовий екшен про відстріл інопланетних жуків став одним із найуспішніших релізів початку 2024 року, плюс, це найпопулярніша гра від PlayStation Studios у Steam. Щодня піковий онлайн налічує 300 тис. користувачів.
Покерний "рогалик" Balatro – ще один лютневий хіт. У гри високий рейтинг схвалення 97% і мільйон проданих копій менше ніж за місяць.
У списку також можна побачити ремейк Persona 3, збірку ремастерів Tomb Raider, автомобільний виживач Pacific Drive, нову гру від колишніх авторів Bioware і пісочницю в сетинґу Стародавнього Китаю Myth of Empires.
Найпопулярніші новинки в Steam за лютий. Проєкти розставлені у випадковому порядку:
- Balatro;
- Deep Rock Galactic: Survivor;
- Supermarket Simulator;
- Pacific Drive;
- Le Mans Ultimate;
- 古龙风云录;
- Загін самогубців: Вбити Лігу Справедливості;
- Helldivers 2;
- Термінатор: Темна доля - Defiance;
- BlazBlue Entropy Effect;
- Banishers: Привиди Нового Едему;
- Smalland: Survive the Wilds;
- Jujutsu Kaisen Cursed Clash;
- Sons Of The Forest;
- Соловей;
- Myth of Empires;
- Остання епоха;
- Touhou Danmaku Kagura Phantasia Lost;
- Tomb Raider 1-3 Remastered;
- Persona 3 Reload.
Раніше Steam отримав важливий апдейт – ділитися своїми іграми з друзями стало простіше. Нова механіка є єдиним простором для декількох людей і непоганим способом заощадити на покупці ігор.
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