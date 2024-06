Роздача триватиме до вечора 20 червня.

Epic Games продовжує наповнювати бібліотеки користувачів EGS безкоштовними іграми. У рамках "мегарозпродажу" компанія цілий місяць роздавала відомі тайтли, включно з найкращою грою 2014 року. Тепер ми знову повернулися до традиційних роздач, коли віддають менш відомі, але все одно хороші ігри.

Цього тижня відвідувачі сервісу можуть отримати два проекти: Idle Champions of the Forgotten Realms і Redout 2. Акція триватиме до вечора 20 червня. Після цього стартує безкоштовна роздача LEGO Builder's Journey.

Докладніше про безкоштовні ігри

Redout 2 – данина поваги класичним аркадним перегонам і продовження визнаної гри Redout, у якій перегони по постапокаліптичній напівпокинутій Землі є одним з найпопулярніших видів спорту в Галактиці.

Idle Champions of the Forgotten Realms – умовно-безкоштовна стратегія з RPG-елементами у всесвіті Dungeons & Dragons. Користувачам належить збирати команду з різноманітних персонажів, прокачувати їх, підбирати екіпірування і битися з безліччю ворогів. Набір, який можна отримати в EGS, охоплює п'ять героїв, ексклюзивний міфічний вигляд і скрині зі спорядженням.

Якщо ви шукаєте у що пограти в червні 2024 року, УНІАН розповідав про найцікавіші ігри цього місяця. Уже скоро виходить доповнення для однієї з найкращих ігор в історії, новий хорор від творців Amnesia та багато інді.

Водночас великий витік розкрив неанонсовані ПК-версії The Last of Us 2, Final Fantasy 16, Red Dead Redemption та інших ігор. Цілком імовірно, що деякі з цих проєктів будуть ексклюзивом Epic Games Store.

