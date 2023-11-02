Акція триватиме до 9 листопада, 17:00 за київським часом.

Четвер на календарі, а значить для ПК у магазині Epic Games Store безкоштовно роздають ігри. Цього разу всього одну, зате з вражаючим рейтингом в 95%.

Очікувалося, що разом з Turnip Boy Commits Tax Evasion можна буде забрати F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, але цього чомусь не сталося. Акція триватиме до вечора 9 листопада. А через тиждень роздаватимуть Golden Light.

Детальніше про Turnip Boy Commits Tax Evasion:

За жанром, це екшен-адвенчура. Події гри відбуваються в світі, населеному розумними антропоморфними фруктами, ягодами та овочами. Гравець керує антропоморфною ріпкою, на ім'я Репчик, який не хоче сплачувати податки.

Крім усього іншого, в грі є підземелля з головоломками, ворогами і скарбами, незвичайні персонажі і варіативність в проходженні.

Коли дивишся на скріншоти і трейлери, не очікуєш багато чого, але в Steam у неї близько 7000 відгуків. Гру хвалять 95% гравців.

Раніше ми розповідали, що новинка з низькими оцінками несподівано стала найпопулярнішою грою в Steam. Йдеться про ARK: Survival Evolved, рімейк гри 2015 року на рушії Unreal Engine 5. Наразі користувальницький рейтинг гри складає всього 53%.

А 6 листопада відбудеться вихід адвенчури The Invincible від авторів "Відьмака" і Dying Light. В українських геймерів буде додаткова мотивація випробувати новинку – вона отримає офіційну українську локалізацію.

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