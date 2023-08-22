Проєкт розробляють вихідці з CD Projekt RED і Techland, які доклали руку до "Відьмака 3" і Dying Light.

Незалежна студія Starward Industries, кістяк якої складається з колишніх розробників "Відьмака 3", опублікувала новий трейлер майбутньої гри The Invincible, створеної за мотивами фантастичного роману Станіслава Лема.

Ролик також розкриває дату виходу проєкту – він з’явитися у вже й так доволі перевантажений осінній період. Гравці відправляться на вивчення загадкової планети вже 6 листопада 2023 року.

Разом з тим в українських геймерів буде додаткова мотивація оцінити нову гру від творців "Відьмак 3 – вона отримає офіційну українську локалізацію у вигляді субтитрів. Переклад не доведеться чекати і він буде доступний відразу на момент релізу в листопаді.

The Invincible – що потрібно знати про гру

Проєкт розробляють вихідці з CD Projekt RED і Techland, які доклали руку до "Відьмака 3" і Dying Light.

Сюжет The Invincible розповідає про те, як вчений міжпланетної експедиції намагається знайти своїх колег на небезпечній планеті Регіс III.

Гравцям доведеться застосовувати різні пристрої, наприклад, дрони або сканери, і власну кмітливість, щоб вижити. Розробники відзначають, що це буде нелінійний трилер, де сюжет буде розвиватися на основі рішень самого гравця.

The Invincible вийде на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S.

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