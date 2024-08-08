Обидва тайтли можна додати в бібліотеку до вечора 15 серпня.

Epic Games щотижня проводить роздачу безкоштовних ігор. Маючи акаунт EGS і хоча б інколи заходячи в магазин, можна зібрати солідну бібліотеку. Хоча переважно це маловідомі чи старі ігри, часом Epic Games пропонує гравцям додати до своїх бібліотек що-небудь дійсно вартісне.

Саме так і сталося цього тижня: у магазині безкоштовно доступні дві непогані гри, включно з новинкою, яка вийшла всього кілька днів тому.

Перший проєкт із роздачі – DNF Duel. Це файтинг 2022 року від "експертів по файтингам" Arc System Works. У грі передбачено дев'ять різних режимів, включно з рейтинговими матчами, які тішать низькою затримкою. У Steam гра коштує 1399 грн, але в EGS її можна забрати абсолютно безкоштовно.

Також у магазині роздають Cygni: All Guns Blazing, шутер у жанрі bullet-hell від Konami. Журналісти хвалять гру за гарну графіку, спецефекти та захопливий геймплей. Середній бал на Opencritic після 9 оглядів - 76%.

Обидва тайтли можна додати в бібліотеку до вечора 15 серпня. А через тиждень безкоштовно віддаватимуть Death's Gambit: Afterlife – це розширене видання оригінального хардкорного 2D-платформера в жанрі RPG.

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