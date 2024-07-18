Роздача триватиме до вечора 25 липня.

Магазин Epic Games Store оновив свою щотижневу роздачу безкоштовних ігор. Цього разу охочі можуть додати на свій акаунт дві інді-іграшки з хорошими оцінками. Якщо втомилися від громіздких ААА-проектів з відкритими світами, то на них варто звернути увагу.

Перший проект із роздачі – Maid of Sker. Це інді-хоррор з видом від першої особи, в якому герой потрапляє в готель "з кривавою і моторошною історією". Геймплей стелс-жахастика буде добре знайомий шанувальникам ремейка Resident Evil 2 і Amnesia. У Steam у гри 80% позитивних відгуків.

Другою безкоштовною грою стала пригодницька ретро-аркада в стилі 90-х Arcade Paradise, з елементами менеджменту, гумору, і піксельної графіки. Судячи з опису, геймерам належить перетворити пральню на найкращий зал ігрових автоматів. У Steam про проєкт позитивно відгукуються 85% гравців.

Обидва тайтли можна додати в бібліотеку до вечора 25 липня. Паралельно в EGS стартував літній розпродаж – він триватиме до 1 серпня. Як і в інших магазинах, користувачі магазину можуть обзавестися безліччю нових ігор з пристойними знижками.

А якщо ви в пошуках свіжих ігрових новинок, УНІАН зібрав головні релізи липня. Серед них – нова гра від творців Genshin Impact, нуарний детектив про Нью-Йорк 2329 року і незвичайна екшен-стратегія від Capcom.

Якщо не знайшли нічого цікавого, рекомендуємо звернути увагу на список із 21 недооцінених ігор, в які варто все ж таки пограти. Комусь для успіху завадила нестача реклами, комусь релізне вікно, а хтось розкрився повною мірою тільки через роки після виходу.

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