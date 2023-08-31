Забрати можна до вечора 7 вересня.

На календарі четвер, а, отже, в Epic Games Store стартувала чергова безкоштовна роздача – всі охочі можуть забрати пригодницький платформер Cave Story+, одну з найвідоміших інді-ігор XXI століття.

Акція триватиме до 7 вересня 18:00 за київським часом. Через тиждень магазин порадує користувачів іграшкою під назвою Spelldrifter.

Детальніше про Cave Story+

Cave Story описується багатьма ігровими виданнями як одна з найбільш значущих інді-ігор, виділяючи, що над нею працювала лише одна людина, і враховуючи її вплив на жанр 2D платформерів.

Cave Story Plus – це перевидання оригінальної гри з покращеною графікою, переробленим саундтреком та кількома новими ігровими режимами.

Сама гра являє собою класичний 2D-платформер з нелінійним проходженням і схожа по ігровому процесу на такі класичні ігри, як Metroid і Castlevaniа.

Раніше цього місяця на Steam з'явився новий хіт з рейтингом 98% – це духовний спадкоємець культової гри Jet Set Radio. Якщо не знайомі з оригіналом, це барвистий екшен від 3-ї особи, в якому можна використовувати реактивні ранці і бігати по стінах.

А тим часом до релізу Starfield, великий космічної RPG від Bethesda, залишається всього нічого – він відбудеться 6 вересня на ПК і Xbox. Раніше були опубліковані фінальні системні вимоги гри.

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