Забрати можна до вечора 31 серпня.

На ПК-майданчику Epic Games Store не припиняються щотижневі роздачі ігор. На цей раз адміністрація сервісу пропонує всім охочим забрати Homeworld Deserts of Kharak – продовження легендарної стратегії 90-х років, що стала справжньою віхою в жанрі.

Акція триватиме до 31 серпня, 18:00 за київським часом. А через тиждень магазин порадує користувачів іграшкою під назвою Cave Story+.

Детальніше про Homeworld Deserts of Kharak:

Гра є приквелом космічної стратегії "Homeworld" 1999 року випуску. Проєкт розповідає історію Рейчел С'джет, яка вирушила в експедицію для дослідження аномалії.

Центром геймплея є наземний авіаносець, здатний збирати ресурси, виробляти бойові одиниці, проводити дослідження і вести бойові дії. Оскільки події гри розгортається далеко від цивілізації планети Кхарак в глибокій пустелі, то гравець не може залежати від ліній постачання.

Якщо говорити про сюжет, то в Deserts of Kharak він більше зосереджений на персонажах, ніж інші частини.

В Steam у гри 83% позитивних відгуків.

В іншому ПК-майданчику, Steam, зараз проходить фестиваль українських ігор, запущений з нагоди Дня Незалежності нашої країни. Під час нього знижки отримали безліч хороших відеоігор – від інді-ігор від самостійних розробників до блокбастерів від GSC Game World, 4A Games і Frogwares.

А тим часом до релізу Starfield, великий космічної RPG від Bethesda, залишається всього нічого – він відбудеться 6 вересня на ПК і Xbox. Раніше з'явилися перші відгуки про гру після 15 годин.

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