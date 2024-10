Розробники обіцяють виправити технічні проблеми гри.

Ремастер Until Dawn стартував на ринку з труднощами та викликав змішану реакцію. Статистика показує, що запуск гри від студії Ballistic Moon значно поступається іншим релізам, включно з багатостраждальним шутером Concord.

Сервіс TrueTrophies, що збирає дані більш ніж з 3 мільйонів активних облікових записів PlayStation Network, повідомив, що запуск Until Dawn Remastered на PS5 пройшов не так успішно, як очікувалося. Старт гри на 28,6% слабший, ніж у Concord, і однією з головних причин гравці називають занадто високу ціну. При цьому успішний запуск The Last of Us Part 2 Remastered у 2024 році пояснюється можливістю оновлення за $9,99, тоді як ремейк Until Dawn коштує $59,99, без будь-яких знижок для власників оригінальної гри.

Також не вдалося домогтися успіху і на ПК-ринку. Версія Until Dawn у Steam не показує вражаючих результатів: згідно з даними SteamDB, піковий онлайн становив лише 2607 гравців у перші вихідні після релізу, поступаючись тільки Concord і Sackboy: A Big Adventure серед інших ексклюзивів Sony. Ситуація ускладнюється технічними проблемами, на які скаржаться користувачі: баги з DLSS, трасуванням променів, а також проблеми з налаштуванням FSR і колірною палітрою через неправильне функціонування HDR.

Розробники з Ballistic Moon вже відреагували на критику і пообіцяли виправити технічні недоліки в найближчих патчах.

Until Dawn Remastered складно назвати великим успіхом, і, незважаючи на меншу кількість вкладених ресурсів, він не зміг перевершити Concord у плані стартових показників.

Ремастер Until Dawn вийшов 4 жовтня на ПК і Playstation 5.

