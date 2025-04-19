Руйнівність стане важливим аспектом геймплея.

Розробники наступної частини Battlefield детально розповіли про змінену систему руйнувань, яку вже почали тестувати через програму Battlefield Labs.

Нова механіка серйозно вплине на геймплей: розробники намагаються зробити так, щоб руйнування не просто прикрашали бій, а давали тактичні можливості. Наприклад, пробити стіну і зайти з несподіваного напрямку, знести будівлю з ворожим загоном або використовувати руїни як укриття. При цьому важливо, що руйнування реалізовано в обидва боки: якщо гравець відкрив собі прохід, тим же маршрутом може скористатися і противник.

Особливу увагу приділено деталям: стіни і конструкції руйнуються поетапно, зовнішні частини обвалюються першими, а внутрішня структура стає вразливою пізніше. Матеріали поводяться по-різному, і візуально це видно: десь сиплеться бетон, десь залишаються пошкоджені металеві балки. Щоб не виникало плутанини, які об'єкти можна зруйнувати, гравцям допоможуть чіткі візуальні та звукові сигнали.

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Тести в рамках Battlefield Labs не обійшлися без проблем. Перші сесії супроводжувалися просіданням за продуктивністю та помилками в роботі серверів, але ці збої дали розробникам необхідну інформацію, після доопрацювань стабільність помітно покращилася, і команда вже готується розширити масштаб тестування.

Гравці позитивно оцінили стрільбу, однак вказали на необхідність доопрацювання балансу шкоди між різними типами зброї. Також потребують налаштування й анімації руху: спринт, перекиди, подолання перешкод та інші елементи поки що виглядають сиро.

Виникли й питання щодо міцності об'єктів, що руйнуються: деякі з них, на думку тестерів, розлітаються занадто швидко, інші ж виявляються надто стійкими. Усе це розробники планують врахувати на наступних етапах.

Назву і дату релізу нової Battlefield поки не оголошено, але згідно зі звітами EA, гра має вийти до кінця березня 2026 року, а на думку журналіста Тома Хендерсона, реліз можна чекати восени 2025 року.

Раніше ми розповідали, що в новому Battlefield буде платна підписка, яка дасть змогу відкривати власні сервери.

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