Інформацію про це знайшли датамайнери у файлах Battlefield Labs.

У наступній частині Battlefield може з'явитися платна підписка під назвою Battlefield Pro.

Про це повідомляє видання MP1ST, посилаючись на дані, знайдені датамайнерами у файлах середовища Battlefield Labs, де зараз відбувається тестування нового шутера від DICE.

Схоже, EA готує не просто бойову перепустку, а цілу преміальну систему на зразок старого Battlefield Premium, тільки в сучасній обгортці.

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Що дає підписка Battlefield Pro:

Повна бойова перепустка з усіма звичайними та ексклюзивними нагородами.

+20 рівнів до прогресу батлпасу відразу після купівлі.

+10% досвіду до прокачування бойової перепустки.

Доступ до унікальної бонусної гілки з ексклюзивним контентом (відкриється пізніше в сезоні).

Миттєве відкриття 6 рідкісних косметичних предметів.

Можливість створити постійний сервер у режимі Portal.

Доступ до спеціальних випробувань і місій із минулих сезонів.

Підписка також дає доступ до Pro-радіостанції - судячи з усього, внутрішньоігрової.

Офіційного анонсу від Electronic Arts поки не було, і фінальний список плюшок ще може змінитися. Можливо, EA просто тестує різні варіанти монетизації, щоб підібрати найзручніші "до моменту релізу.

Реліз нового Battlefield заплановано до кінця фінансового року, тобто до квітня 2026 року. Журналіст Том Хендерсон вважає, що гра вийде у звичне для серії вікно жовтень-листопад 2025-го.

Також нещодавно в мережу витекли кадри геймплею нового Battlefield, і, схоже, EA хоче повернутися до улюбленої формули серії.

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