Схоже, EA хоче повернутися до улюбленої формули серії.

Наступна частина Battlefield вже на стадії раннього тестування, це легко зрозуміти з хвилі витоків геймплею, що заполонили мережу.

Тест проходить у рамках Battlefield Labs, програми, запущеної після Battlefield 2042, щоб запобігти провалу нового проєкту. Уже в першому відео розробники показали пре-альфа геймплей з оточенням, що руйнується, і саме цей аспект став головною темою витоків.

Цікаво, що інсайдери стверджують, ніби тест проходить під NDA, а EA відразу ж видаляє злиті ролики. Однак інший інформатор пише, що компанія передумала і припинила роздачу страйків.

Або NDA вже нічого не значить, коли до тестів залучають купу народу, або EA настільки впевнена в грі, що вирішила просто дозволити всім її побачити.

Звісно, до релізу далеко, але реакція аудиторії позитивна. Руйнівність нагадує минулі частини серії, звук хвалять, а гра загалом має пристойний вигляд, навіть із багами.

Раніше ми розповідали, що за інформацією інсайдера Тома Хендерсона, Battlefield вийде вже восени цього року, найімовірніше, у жовтні або листопаді. За словами глави EA Ендрю Вілсона, це буде найдорожча частина серії.

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