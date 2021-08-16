Автор планує викласти мод у відкритий доступ найближчим часом.

Ентузіаст створив мод для рольового екшену Bloodborne, який додає у гру вид від першої особи.

Трейлер з демонстрацією мода він опублікував на своєму YouTube-каналі.

Bloodborne з видом від першої особи

"Це був один з найбільш амбітних проектів, над яким я працював. І я дуже радий, що нарешті зміг представити його вам", – написав ентузіаст.

Автор мода зазначив, що додавання в гру виду від першої особи виявилося непростим завданням, враховуючи, що, на відміну від ПК, на PS4 дуже обмежені інструменти для моддингу.

Ентузіаст викладе мод у відкритий доступ найближчим часом, а поки він поділиться ним з відомими стримерами.

Bloodborne – д етальніше про гру

Дії Bloodborne розгортаються в місті Ярнам, де лютує епідемія, що перетворює людей на монстрів. Головний герой – мисливець, який змушений досліджувати найтемніші закутки Ярнама і битися з чудовиськами.

Екшен вийшов в 2015 році на PS4, отримавши премію Британської академії в області відеоігор за найкращий ігровий дизайн, а також 92 бали на агрегаторі Metacritic. Це найвища оцінка серед усіх ігор FromSoftware.

Автор: Сергій Коршунов