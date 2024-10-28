Автори відкрили збір коштів на виробництво фільму.

Група ентузіастів зайнялася створенням короткометражного фільму за мотивами серії ігор Alan Wake.

Картина отримала назву Alan Wake: Unfinished Chapter, виробництвом займається незалежна студія Rebel Monkey Production. Фінансування картини йде від небайдужих фанатів. Команда вже зібрала півтори тисячі доларів з донатів, ще сім тисяч доларів студія вклала від себе.

В опублікованому командою трейлері фільму можна дізнатися зав'язку картини: агенти ФБР приїхали до глухого села Рейвін у штаті Пенсільванія для розслідування низки зникнень жителів містечка. Усі підозри падають на місцевого письменника Джейкоба Гарріса, який у своїй творчості сильно надихався Аланом Вейком. У агентів немає законних підстав для арешту автора, тому їм доведеться вислухати його версію того, що відбувається.

Глава Rebel Monkey Production Станіслав Пуздряк поділився, що зйомки фільму тривали лише один день, але команда витратила багато часу на пошуки локацій, написання сценарію і створення розкадровки. Режисер згадав, що всі зібрані з бекерів гроші підуть на оплату спецефектів і музики для фільму.

Також на сторінці фільму автори підкреслюють, що в студії Rebel Monkey Production працюють не люди з вулиці. Один із головних акторів Казі Таугінас, який зіграв агента ФБР, раніше знімався у фільмах Праведник 2 з Дензелом Вашингтоном і Моє ім'я Долемайт з Едді Мерфі.

Прем'єра фільму очікується протягом кількох місяців. Спочатку стрічку покажуть усім донатерам, а потім повезуть її кінофестивалями. Незабаром після цього фільм викладуть у відкритий доступ.

Раніше ми розповідали, що серіал за мотивами God of War змінив шоураннера. Ним став Рональд Мур, відомий за роботою над франшизою Зоряний Шлях і серіалом Чужинка.

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