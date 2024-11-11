Bethesda показала 15 хвилин геймплея нової гри про Індіану Джонса

Гаррісон Форд укотре взяв капелюх із полиці.

Bethesda Softworks провела Deep Dive презентацію геймплею нової Indiana Jones and the Great Circle.

Роль Індіани Джонса грає неповторний Гаррісон Форд. Цього разу археологу доведеться вирушити в погоню за реліквією, яку в нього вкрали прямо з його університету. Під час пошуків Інді знайомиться з дівчиною Джиною, італійською журналісткою, яка вирушила в подорож у пошуках своєї сестри. Зрозуміло, де реліквії, там і нацисти, німецький археолог Еммеріх Васк теж зацікавлений у пошуках зниклого артефакту.

Локації гри пропонує цілу низку країн, які Джонс відвідає під час пошуків. У презентації можна помітити спекотні пустелі, тропічні джунглі та засніжені гори. Точно відомо, що в одній із глав Індіана Джонс відвідає королівство Сіам (зараз ми його знаємо як Таїланд), а також Єгипет.

Щодо геймплейних елементів у презентації найбільше уваги приділили вирішенню головоломок. У вирішенні кожної загадки гравцеві допомагатимуть відомості з журналу, які він зібрав, поки досліджував локацію. Розробники запевняють, що всі головоломки безшовно вшиті в розповідь, щоб не збивати її темп. Вони варіюються від невеликих загадок до грандіозних секретів, розкриття яких може стати справжнім викликом для гравця.

Ще одним цікавим елементом у головоломках виявилася система підказок: гравець може сфотографувати який-небудь елемент пазла, і Джонс дасть пораду, що з ним потрібно зробити. Нагадаємо, що раніше ми розповідали про нещодавнє оновлення в God of War: Ragnarok, де розробники додали можливість вимкнути надокучливі підказки від супутників під час вирішення загадок.

Не менш важливою складовою гри став платформинг. Цікаво, що він проходить у двох режимах камери: від першої особи і від третьої. Причому до виду зі спини гра переходить тільки в моменти, коли Джонсу потрібно видертися по стіні або перестрибнути через прірву за допомогою батога.

Також Джонс у платформінгу активно використовує елемент оточення. Наприклад, у презентації показано, що гравець може встромити спис у стіну, щоб використати його як перекладину і подолати перешкоду.

Археологу часто доведеться проникати на територію, що охороняється, а тут без стелсу нікуди. Гравець зможе користуватися маскуванням, переодягаючись у представників різних професій, наприклад, у презентації Джонс приміряв на себе образ священика. У кожному маскуванні потрібно буде відігравати відповідну поведінку, але навіть так особливо уважні вороги можуть розкрити конспірацію.

Якщо Джонс чимось себе видав, то доведеться помахати кулаками. Розробники описують бойову систему скоріше як тактичну, потрібно грамотно вибудувати свою позицію й активно користуватися оточенням. І справді, з боїв у відео видно, що сутички дуже неквапливі, а вороги виходять з ладу буквально за один-два точних удари, так само, як і Інді. За загальними враженнями з презентації, бойова система гри нагадує серію Dishonored.

Крім того, у грі є безліч поліпшень для персонажа. Так, якщо Джонс все таки пропустив фатальний удар, він може з останніх сил підняти свій капелюх і отримати ще один шанс відігратися перед ворогом.

Реліз Indiana Jones and the Great Circle заплановано на 9 грудня. Гра буде доступна на ПК і Xbox Series, зокрема і в Xbox Game Pass. На Playstation 5 же Індіана Джонс загляне навесні 2025 року.

Нещодавно ми розповідали про перший живий геймплей Kingdom Come: Deliverance 2. Розробники з Warhorse Studios провели двогодинний стрім щодо очікуваного сиквела.

Вас також можуть зацікавити новини: