Наступною ігровою екранізацією Amazon Prime стане Mass Effect.

Amazon офіційно підтвердив роботу над серіалом за мотивами популярної ігрової серії Mass Effect. Сценаристом і виконавчим продюсером проєкту стане Деніел Кейсі, відомий за фільмами "Форсаж 9".

Про це повідомляє видання Variety. До роботи над серіалом також приєднається Майкл Гембл з BioWare, ветеран студії, який брав участь у створенні всіх ігор серії Mass Effect.

Деталі сюжету і склад акторів поки тримають у секреті. Для Amazon Prime це ще один крок у напрямку адаптації відеоігор на екрані. Раніше компанія успішно випустила серіали за мотивами Fallout і Yakuza, а також працює над проектом God of War.

Відео дня

Нагадаємо, що крім екранізації Mass Effect, готується ще й повноцінна номерна частина, про це заявив творчий директор нещодавньої Dragon Age: The Veilguard. За його словами, BioWare не робитиме DLC для нового DA, тому що вже перекинула всі ресурси на розробку Mass Effect.

Трохи про серію Mass Effect

Mass Effect - науково-фантастична рольова гра, розроблена студією BioWare. Дія розгортається в далекому майбутньому, де людство відкрило спосіб міжзоряних подорожей і вступило в контакт з іншими розумними расами. Гравці беруть на себе роль командира Шепарда, який має врятувати галактику від загрози стародавньої раси машин - Женців.

Гра відома своїм глибоким опрацюванням персонажів, нелінійним сюжетом і можливістю переносити рішення з однієї частини в іншу, впливаючи на розвиток історії.

Вас також можуть зацікавити новини: