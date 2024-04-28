Microsoft прекрасно обізнана про те, який фурор справив серіал і хоче випустити нову RPG у франшизі якомога швидше.

Франшиза Fallout зараз на слуху: однойменний серіал від Amazon став неймовірним успіхом, а вся серія відеоігор отримала великий приплив нових гравців. На тлі цього Microsoft вимагають випустити нову RPG у франшизі якомога швидше. Такою інформацією поділився відомий інсайдер і журналіст з Windows Central Джез Корден.

Наразі очікується, що Fallout 5 вийде не раніше 2030 року. Усе через те, що Bethesda і Тодд Говард просто зараз повністю сфокусовані на The Elder Scrolls 6, яка через майже 6 років після анонсу все ще перебуває на стадії раннього розроблення. З огляду на це та нещодавній бум популярності франшизи "Фоллаут", Microsoft хоче прискорити розроблення Fallout 5.

Судячи з чуток, у Microsoft навіть розглядають варіант із передачею розробки тайтла іншій студії замість того, щоб чекати, доки від своїх справ звільниться Bethesda. Один з очевидних кандидатів – це студія Obsidian, яка свого часу зробила Fallout: New Vegas, яку багато фанатів називають найкращою грою в серії. Обидві студії – і Bethesda, і Obsidian – належать Microsoft, тому юридичних перешкод виникнути не повинно.

Відео дня

Утім, інформації про те, як швидко розробники зможуть створити Fallout 5, немає. Найімовірніше, у Microsoft сподіваються випустити нову гру в найближчі кілька років. Тим паче, що в 2026 році очікується прем'єра другого сезону "Фоллаута".

Зазначимо, що Obsidian зараз розробляє щонайменше три гри: Avowed, The Outer Worlds 2 і детективну RPG у дусі Disco Elysium. Сама студія не раз виявляла бажання повернутися до франшизи Fallout, якщо випаде така можливість.

Остання на сьогодні одиночна гра в серії, Fallout 4, вийшла в 2015 році. Вона отримала доволі позитивні відгуки від преси. Однак фанати прийняли "четвірку" прохолодніше, критикуючи занадто сильний упор на екшен, відсутність звичних рольових елементів і слабкий сюжет.

УНІАН радив, у які ігри серії Fallout варто зіграти після перегляду серіалу від Amazon. Серія Fallout зарекомендувала себе як одна з найкращих ігрових франшиз у жанрі RPG, відома своїм чорним гумором, жорстокими боями та сюжетом із вихідцем зі сховища.

Вас також можуть зацікавити новини: