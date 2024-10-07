Автори обіцяють велику пригоду з кількома містами.

Незважаючи на те що з моменту виходу Fallout 4 минуло вже майже дев'ять років, а нова одиночна частина серії не з'явиться до релізу The Elder Scrolls 6, фанати постапокаліптичної рольової гри не сидять без діла.

Команда моддерів, що працює над проектом Fallout: Nuevo Mexico, нарешті представила офіційний трейлер мода, який обіцяє стати одним із найбільш вражаючих фанатських доповнень для Fallout: New Vegas. Моддери продовжують тішити гравців великими модифікаціями, такими як Fallout: London, а тепер і Fallout: Nuevo Mexico, який після тимчасового призупинення розробки повернувся до активного виробництва.

Події мода розгортаються в Мехіко - найбільшому місті Північної Америки з тих, що залишилися після Великої війни. Мехіко, колись квітучий мегаполіс, тепер лежить у руїнах, ставши полем битви для різних фракцій, які борються за владу і виживання. Гравці зможуть побачити колонію Чапультепек, що руйнується, і затоплені канали Сочімілько, що являють собою зловісну суміш краси і жорстокості.

Однак очікувати виходу мода найближчим часом не варто. Як пояснили розробники, проєкт ще далекий від завершення, і цей трейлер лише дає можливість побачити, до чого прагне команда. Мод будується навколо кількох великих локацій, і контент для цих хабів усе ще в процесі роботи. Багато що залишається незавершеним, але розробники сподіваються, що трейлер допоможе передати їхнє бачення і дасть невелике уявлення про те, яким буде цей занурювальний світ.

Ймовірно, мод вийде не раніше наступного року, але це все одно раніше, ніж нова частина Fallout, тож фанати серії можуть змиритися з очікуванням.

Раніше ми розповідали про мод Song of Wind для Відьмака 3. Автор-одинак робить сюжетну модифікацію, в якій Геральт вирушить на таємничий Острів, що шепоче. З цікавого: у моді гравцеві дають політати на повітряній кулі.

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