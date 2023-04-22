Ентузіаст орієнтувався на Астральну годинникову вежу з екшен-RPG FromSoftware.

Фанати Minecraft при зведенні різноманітних споруд нерідко надихалися дивовижною візуальною складовою Bloodborne. Наприклад, восени минулого року один з користувачів побудував частинку Ярнаму, а інший — велике готичне місто у стилістиці екшен-RPG студії FromSoftware. Цей список продовжує поповнюватися, і нещодавно в нього увійшла вежа від автора під псевдонімом OmegaKartoffel.

Ентузіаст опублікував на форумі Reddit фотографії своєї роботи. При створенні споруди він надихався Астральною годинниковою вежею. Це одна з останніх локацій в доповненні The Old Hunters до Bloodborne.

У плані стилістики творіння OmegaKartoffel повністю відповідає першоджерелу. Вежа вийшла величезною і неймовірно деталізованою. На верхівці будівлі знаходяться дзвіниця і годинник, в середині можна побачити ряди характерних вікон напівкруглої форми, а внизу розташований великий, багато прикрашений вхід.

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Однак найсильніше вражає орнамент, який присутній на кожній зі сторін вежі. Колони і різноманітні акуратні опуклості створюють враження, немов споруду дійсно перенесли з Bloodborne.

Minecraft — основні подробиці

Це пісочниця з відкритим світом і елементами виживання, де користувачі можуть проявляти свої творчі навички, створювати будинки і навіть міста.

Першу версію проекту Маркус Перссон випустив ще в 2009 році. Прислухаючись до відгуків гравців, розробник поліпшував Minecraft, додаючи в нього все нові і нові механіки.

Проект досить швидко набирав популярність. І вже в 2014 році Microsoft купила студію Перссона Mojang AB і права на Minecraft за $2,5 мільярда.

Станом на середину 2020 року Minecraft розійшлася тиражем в 200 мільйонів копій, що зробило її найбільш продаваною грою в історії. Зараз проект можна завантажити на ПК, консолі і смартфони.

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