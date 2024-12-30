Поки чекаємо GTA 6 можемо побігати по перетвореному Ліберті-Сіті.

Поки фанати очікують виходу GTA 6, ентузіасти знаходять способи вдихнути нове життя в улюблені частини серії. Однією з таких подій стало представлення модифікації Liberty City Preservation Project для GTA 5.

Ця модифікація переносить місто з GTA 4, Ліберті-Сіті, в GTA 5. Однак ідеться не тільки про карту. Моддери також працюють над адаптацією моделей автомобілів, NPC, радіостанцій та інших елементів із четвертої частини гри, щоб створити повноцінний досвід.

Liberty City Preservation Project - амбітний проєкт, який уже привернув увагу безлічі гравців. Модифікація не тільки дає змогу повернутися в добре знайоме місто, а й дає можливість побачити його в оновленій графіці та на сучасному рушії.

Раніше ми розповідали, що один із найбільших сайтів, присвячених модам, ModDB зібрав топ найкращих модифікацій 2024 року, що минає.

Крім того, розробники ремастерів трилогії класичних GTA з Grove Street Games почали працювати над неанонсованим проєктом.

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