Найкращими стали моди для Portal і Stalker.

Редакція платформи ModDB склала топ-10 найкращих модів у десяти категоріях, що охоплюють модифікації для одиночних і багатокористувацьких ігор, графічні оновлення та унікальні проєкти.

Найкращий мод для одиночної гри

Portal: Revolution

Приквел до другої частини Portal, що додає десятки унікальних головоломок і нові сюжетні елементи. На проходження модифікації знадобиться 5-7 годин, а для зручності гравців додано російські субтитри.

Найкращий мультиплеєрний мод

Battlefield 1918

Цей мод переносить гравців в епоху Першої світової війни, додаючи історично достовірну зброю, техніку і механіку боїв. Гравці можуть спробувати новий стиль гри, заснований на командній роботі, траншеях і артилерії. Підтримуються масштабні битви до 256 учасників.

Відео дня

Найкращий графічний мод

Need for Speed: Underground 2 Remix

Використовуючи RTX Remix від NVIDIA, розробники поліпшили графіку гоночної класики. Нова модифікація робить гру 2004 року візуально сучаснішою, зберігаючи її оригінальний стиль і атмосферу.

Найкращий мод, що переробляє гру

True Stalker

Новий сюжет, унікальні рівні, перероблений геймплей і поліпшена графіка. True Stalker зберігає зв'язок з оригінальною трилогією, але пропонує абсолютно свіжий ігровий досвід.

Найкраща підтримка

RealRTCW для Return to Castle Wolfenstein

Модифікації вже 8 років, але вона продовжує оновлюватися. У версії 5.0 додано нові анімації, метальні ножі, інтерактивний хаб і безліч інших поліпшень.

Гідно вийти як офіційний аддон

Arkona для Gothic II: The Night of the Raven

Самостійна модифікація з повністю озвученим сюжетом, новим світом і десятками годин геймплею. Мод пропонує захопливі пригоди в дусі оригіналу.

Нагорода за історичну точність

Company of Heroes: IMMERSION 1944 для Company of Heroes

Розширені кампанії, історично точні скіни та юніти. Цей мод прагне передати дух і атмосферу Другої світової війни з максимальною достовірністю.

Найкраща адаптація

Duake для Quake

Головний герой Quake замінений на Думгая. Оновлені вороги, перероблене освітлення і перезібраний перший епізод роблять мод цікавим навіть для ветеранів серії.

Найкраща унікальна фішка

C&C Generals Zero Hour: Enhanced для Command & Conquer: Generals Zero Hour

Мод додає реалістичні текстури, перероблені юніти, мапи та ефекти, що оновлює ігровий процес і робить його більш сучасним.

Найочікуваніший мод

Shokuhō для Mount & Blade II: Bannerlord

Модифікація переносить гравців в епоху Воюючих царств Японії. Розробники регулярно діляться відеооглядами, що демонструють ретельне опрацювання всіх деталей.

Раніше ми розповідали про топ-10 ігор 2024 року з найкращою графікою на думку Digital Foundry.

Вас також можуть зацікавити новини: