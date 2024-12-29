Проєкт буде доступний на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Розробники скандальної GTA Trilogy: Definitive Edition з Grove Street Games працюють над новою неанонсованою грою.

Видання Tech4Gamers звернуло увагу на сторінку виконавчого продюсера Grove Street Games Джордана Клімана на LinkedIn, де вказано, що студія наразі працює над якимось неанонсованим проєктом для ПК, Playstation 5 та Xbox Series.

Tech4Gamers висунуло припущення, що це може бути ремастер GTA 4, але все ж це малоймовірно. Нагадаємо, що нещодавно Rockstar і Grove Street Games посварилися: Rockstar Games видалила всі згадки студії Джордана Клімана з GTA Trilogy, а також відписалася від сторінки студії в X (колишній Twitter).

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Крім ремастерів GTA Grove Street Games також працювала над портами мультиплеєрного виживача з динозаврами ARK на мобільні платформи і Nintendo Switch.

Раніше інсайдер Rockstar розповідав, чому новий трейлер GTA 6 цього року вже можна не чекати. Інсайдер упевнений, що Rockstar анонсує новий трейлер заздалегідь, щоб стати ще більшим інфоприводом.

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