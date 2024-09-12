У перевиданні з'являться нові персонажі та режими, зокрема й мультиплеєр.

Через 10 років після видалення з магазинів App Store і Google Play вірусна мобільна аркада Flappy Bird повертається, щоб перетворитися на повноцінну мобільну гру з різними персонажами, кастомізацією і додатковими режимами, зокрема мультиплеєром, пише IGN.

Оригінальна гра вийшла 2013 року і на той час була однією з найбільш завантажуваних у світі. Але вже у 2014 році її видалив сам розробник з App Store і Google Play. Розробник пояснив, що спочатку Flappy Bird було задумано як спосіб згаяти кілька хвилин. Але потім з'ясувалося, що геймери на неї "підсаджуються".

Тепер Flappy Bird готується до повернення, причому не тільки на смартфонах, а й у веб-браузерах і на інших пристроях. До перевидання увійдуть нові рівні та персонажі, а також випробування мережею. Точної дати перезапуску гри не називають, але на Android і iOS вона з'явиться наприкінці 2024-на початку 2025.

Перевипуском мобільної Flappy Bird займається не її творець, а команда пристрасних фанатів під назвою Flappy Bird Foundation, які "прагнуть поділитися культовою аркадою з усім світом". Вони викупили всі права на гру.

Трейлер Flappy Bird 2024

Нагадаємо, днями на Android та iOS вийшла нова гра по The Elder Scrolls – це безкоштовний мобільний симулятор у дусі Fallout Shelter. Що стосується повноцінної TES 6, то навіть за найоптимістичнішого розкладу вона вийде не раніше 2028 року.

Також у мережі знову говорять про Half-Life 3. Інсайдери запевняють, що продовження культової серії таки побачить світ і продовжить сюжет Half-Life: Alyx, а головним героєм знову виступить Гордон Фрімен. Вихід очікується приблизно у 2026-му.

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