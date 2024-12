Акція триватиме до 12 грудня, 18:00 за київським часом.

Магазин Epic Games Store знову розщедрився одразу на дві гри – до вечора 12 грудня користувачі можуть додати до своїх бібліотек популярний симулятор і пригодницький екшен із саги "Зоряні війни", вартість яких зазвичай становить 85 доларів.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – одна з найвдаліших ігор як під брендом "Лего", так і за мотивами "Зоряних воєн". Іграшка вміщує в собі події всіх дев'яти основних фільмів, причому проходження можна починати з будь-якої з кінострічок. Відкритий світ і космічні битви додаються.

А якщо ви коли-небудь мріяли стати водієм автобуса, Bus Simulator 21 Next Stop пропонує вам сісти за кермо і проїхати по жвавому трафіку. Дві карти і просунутий автобусний парк допомогли грі отримати переважно позитивні відгуки. Але поведінка ШІ іноді буває нереалістичною і непередбачуваною.

А 12 грудня в EGS розпочнеться святковий розпродаж і серія новорічних роздач. Минулого року магазин безкоштовно дарував Fallout 3: Game of the Year Edition, The Outer Worlds, Saints Row, A Plague Tale: Innocence і Marvel's Guardians of the Galaxy.

2024-й вийшов багатим на релізи. Але наступний рік, особливо його початок, загрожує порвати всі рейтинги та рекорди. В одному тільки лютому вийдуть Kingdom Come: Deliverance II, Assassin's Creed Shadows, Sid Meier's Civilization VII, Avowed, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii і Monster Hunter Wilds.

