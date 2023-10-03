Оригінальна гра вийшла в 2018 році й вважається однією з найкращих економічних стратегій.

У першій половині 2024 року очікується вихід Frostpunk 2 - це сиквел однієї з найкращих стратегій останніх років, який також отримає український текстовий дубляж. У мережі з'явилися перші прев'ю та скріншоти гри.

Як вже відомо, події сиквелу розгорнуться через 30 років після сніжної катастрофи з оригінальної Frostpunk. Землю все ще мучить нескінченний мороз: гравцям належить очолити мегаполіс, якому для виживання потрібна нафта.

Разом з цим ігрові журналісти розповіли, що сиквел значно відрізняється від першої частини. Зокрема, тепер морозний апокаліпсис буде далеко не головною проблемою гравця. Тепер доведеться стежити за настроями в суспільстві набагато уважніше і шукати відповіді на складні політичні питання.

Відео дня

Що ще потрібно знати про Frostpunk 2:

Внутрішньоігровий час тепер вимірюється не в днях, а в тижнях і роках;

Замість окремих будівель гравець тепер будує райони (індустріальний, науковий) і особливі споруди в них, завдяки чому міста будуть будуватися набагато швидше.

Місце розташування районів відносно один одного теж має значення;

Жителі стануть розумнішими і вимогливішими – вони можуть влаштувати бунт і змістити керуючого.

При цьому самі жителі будуть належати до різних фракцій, і їх погляди на різні ситуації будуть відрізнятися в корені;

При помилкових обіцянках фракції і партії будуть влаштовувати протести, при накопиченні невдоволення відбудеться переворот.

Поляки з 11 bit studios вже закінчили роботу над усіма головними механіками, і зараз займаються "допилюванням" гри. Вона вийде тільки на ПК і буде доступна на всіх головних майданчиках – Steam, GOG, EGS.

Раніше УНІАН писав про те, що росіяни образилися через українську локалізацію Cyberpunk 2077. "Образливі репліки" обіцяють виправити в найближчому оновленні, але не все так очевидно.

А пізніше цього місяця, за чутками, відбудеться анонс GTA 6 – з релізом рівно через рік. Очікується, що серія повернеться до Vice City, ігрового аналога Маямі, а одним з головних героїв вперше стане дівчина.

Вас також можуть зацікавити новини: