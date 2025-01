Демо гри вийде вже 20 січня, реліз заплановано на цей рік.

Розробники симулятора психіатра Mind Scanners зі студії The Outer Zone і видавець 11 bit studios, який здобув популярність завдяки Frostpunk і This War of Mine, анонсували свій новий проєкт - тактичну гру Death Howl.

Сюжет гри розгортається в таємничому світі духів, куди відважна мисливиця на ім'я Ро вирушає, щоб врятувати свого сина. За словами авторів, геймплей поєднуватиме покрокові битви на невеликих аренах, соулслайк-елементи і механіку збору колод у стилі карткових ігор. Гравцям належить прокачувати і коригувати свій набір здібностей, щоб адаптуватися до непередбачуваних умов кожного бою.

Розробники обіцяють темну атмосферу, безліч безжальних створінь і глибоку бойову систему, де один неправильний крок може коштувати життя.

Death Howl вийде на ПК у Steam у 2025 році, а випробувати гру можна буде вже 20 січня в рамках демоверсії.

Раніше ми розповідали, що творець Hollow Knight: Silksong дав натяки на дату, коли відбудеться нова презентація гри. Так, новини про гру можуть з'явитися 2 квітня.

